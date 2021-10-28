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Urla'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Urla'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Urla ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Urla ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkanı Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Albay Osman Altun, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri
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