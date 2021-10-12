Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor

İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş - Haberler | Güncel

Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor Ala geyiklerin kurları görüntülendi Türkiye'nin önemli memeli türlerinden olan ve soyları tehlike altındaki ala geyiklerin kur davranışları sosyal medyada paylaşıldı.

Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor

Ala geyiklerin kurları görüntülendi

BURSA - Türkiye'nin önemli memeli türlerinden olan ve soyları tehlike altındaki ala geyiklerin kur davranışları sosyal medyada paylaşıldı. 'Yabanın İzinde' adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde, ala geyiklerin ürkütücü bir tonda çıkardıkları böğürmeleri ise belgeselleri aratmayan cinstendi.

Türkiye'de çektiği yaban hayatı görüntüleriyle dikkat çeken Yabanın İzinde adlı sosyal medya kullanıcısı, birbirinden önemli yabani hayvan türlerini takipçileri ile paylaşıyor. Son olarak ülkemizdeki nesilleri tehlike altında ve görüntülenmesi en zor türlerden biri olan ala geyiklerin kur davranışlarını çekmeyi başardı.

Sonbahar ile birlikte ala geyiklerin üreme dönemi başlamış bulunuyor. Erkek ala geyikler yüksek sesle çıkardıkları böğürmeler ile dişilerini etkilemeye çalışıyor. Güçlü erkekler zaman zaman 8-10 dişiyi çevresinde tutarak kendi kolonisini oluşturabilir.

Antalya'da koruma bölgesinde dolaşan ala geyiklerin üreme dönemi kur böğürmeleri 5 kilometre uzaktan duyulabiliyor.

Son paylaşımında bu ala geyiklerin nefes kesen kur görüntülerine yer veren 'Yabanın İzinde' sayfası takipçileriyle o anları paylaşınca büyük beğeni topladı.

Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor

Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor

Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor

Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor
İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fuat Oktay Ziya Selçuk Ali Babacan Fahrettin Altun
Magazin Edis Tarkan Burak Sergen Seren Serengil
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üreme döneminde böğüren ala geyiklerin sesi 5 kilometre öteden işitiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 19:59:17. #1.12#