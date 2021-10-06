ÜNYE BELEDİYESİ'NDEN, ADALET SARAYI İÇİN ARSA TAHSİSİ

Ünye Belediyesi, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyeye ait otogar mevkiinde bulunan arsaya Adliye Sarayı yapılması için 2 yıllık ön tahsis izni oybirliğiyle kabul edildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Başkanlığında yapılan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

-"Geride kalan 2, 5 yılda önemli hizmetler gerçekleştirdik"-

Belediyenin önemli ihtiyaç kalemlerinden olan beton santrali ve konkasör şantiyesi ile Ünye'de yapılan hükümet ve belediye yatırımlarının temel atma ve açılışlarının devlet büyüklerinin katılımıyla yapıldığını ifade eden Başkan Tavlı, şunları söyledi:

"Hep birlikte 2019 yerel seçimlerinden sonra bu zaman kadar geçen 2, 5 yıllık süre içerisinde yaptığımız çalışmaların açılış ve temel atma törenlerini, toplu hizmet töreninde Genel Başkanvekilimiz Prof. Dr. Sn. Numan Kurtulmuş'un ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sn. Mehmet Hilmi Güler'in katılımı ile gerçekleştirdik. Törene katılan değerli büyüklerimize ve tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte gerçekleştirdiğimiz hizmetleri hemşerilerimize tanıtmak, değerli büyüklerimizle paylaşmaktan ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 2, 5 yıl süre içerisinde ciddi hizmetlerin hayata geçirilmesi onların işlevsel hale dönüştürülmesi ile birlikte, yerel yönetimin önemli ihtiyaç kalemlerinden biri olan alt yapı ve üst çalışmalarında ihtiyaç gördüğümüz beton santralimiz ve konkasör şantiyemiz, yapılan yatırımlar ve stratejik bir noktada olmasıyla önemli bir kazanımdır. Bunun yanı sıra 40 yıllık hayalimiz olan Organize Sanayi Bölgesi ve Fakülte Binası gibi önemli yatırımların inşaat çalışmaları da devam etmektedir. "

- Adalet Sarayı için Belediyeden arsa tahsisi-

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan mülkiyeti Ünye Belediyesi'ne ait olan otogar mevkiindeki 8, 5 dönüm arsanın Adliye Sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığına ön tahsisinin yapılması konusu meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

-ÜNBEL'in sermayesi arttırıldı-

Ünye Belediyesi Ekim Ayıl Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem dışı olarak görüşülen, yüzde yüz Ünye Belediyesi iştiraki olan ÜNBEL A. Ş. 'nin sermayesinin 1 milyon 500 bin TL artırılarak 8 milyon 70 bin TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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