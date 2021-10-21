Ünlü Harfler (Sesli Harfler) hangileridir? Sessiz harfler neler? İnce ve Kalın ünlü harfler nelerdir? Ünlü (Sesli) Harfler ve Ünsüz (Sessiz) Harfler!

Sesli harfler nelerdir? Ünlü harfler hangileridir? Büyük sesli harflerin yazılışı nedir? Ünlü harflerin küçük harflerle yazılışı ne? Sessiz harflerin büyük harflerle yazılışı nedir? Ünsüz harflerin büyük ve küçük harflerle yazılışı. Türkçe'de kaç tane ünlü harf vardır? Toplamda kaç tane sesli ve sessiz harf vardır? Ünlü harflerin özellikleri nelerdir? Sessiz harflerin özellikleri nedir? Tüm detaylar sizlerle...

ÜNLÜ HARFLER (SESLİ HARFLER) NEDİR?

Türkçe dersinde alfabeyi yeni öğrenmek isteyen öğrenciler ünlü ve ünsüz harfler nelerdir detaylı bilmek istiyor. Dilimizde toplamda 8 ünlü harf mevcuttur. Geriye kalan 21 harf ise ünsüz harftir. Sesli harfler (Ünlü harfler) ses tellerimizin titreşimi ile oluşturduğumuz harflere verilen isimdir. Sesli harfler ve ünlü harfler aynı anlama gelmektedir. Şimdi ünlü harflerin tamamını yazalım. Ayrıca ünlü harfler de aralarında ikiye ayrılır. Kalın ünlü harfler ve ince ünlü harfler.

Ünlü Harfler : a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Kalın Ünlü Harfler : a, ı, o, u

İnce Ünlü Harfler : e, i, ö, ü

Kalın ve ince ünlü harfleri özellikle küçük ünlü uyumu kontrolü için bilmemiz gerekmektedir.

Büyük harflerle yazılan ünlü harfler : A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü

Büyük harflerle yazılan kalın ünlü harfler : A, I, O, U

Büyük harflerle yazılan ince ünlü harfler : E, İ, Ö, Ü

Ünlü ve Ünsüz harfler

ÜNSÜZ HARFLER (SESSİZ HARFLER) NEDİR?

Dilimizde 8 tane ünlü 21 tane ünsüz harf vardır. Ünsüz harflerin bir diğer ismi sessiz harfler olarak geçmektedir. Ünsüz harfler, sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler olmak üzere 2 alanda incelenir. Sessiz harfler aşağıdaki gibidir:

Sessiz Harfler : b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Sert Ünsüz Harfler : ç, f, h, k, p, s, ş, t

Yumuşak Ünsüz Harfler : b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

Sert ve yumuşak ünsüzler, dil bilgisi konularından ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması vb. konularında işimize yarayabilir.

Büyük harflerle sessiz harfler : B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z

Büyük harflerle sert sessiz harfler : Ç, F, H, K, P, S, Ş, T

Büyük harflerle yumuşak sessiz harfler : B, C, D, G, Ğ, J, L, M, N, R, V, Y, Z

ÜNLÜ (SESLİ) HARFLER NELERDİR? (BÜYÜK VE KÜÇÜK HARFLİ YAZILIŞI)

a - A

e - E

ı - I

i - İ

o - O

ö - Ö

u - U

ü - Ü

ÜNSÜZ (SESSİZ) HARFLER NELERDİR? (BÜYÜK VE KÜÇÜK HARFLİ YAZILIŞI)

b - B

c - C

ç - Ç

d - D

f - F

g - G

ğ - Ğ

h - H

j - J

k - K

l - L

m - M

n - N

p - P

r - R

s - S

ş - Ş

t - T

v - V

y - Y

z - Z

Faydalı olması dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar dileriz...

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