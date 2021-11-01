Unlu doğum günü kutlaması facia ile sonuçlanıyordu

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerin "un şakası" hastanede bitti. Noyan Demirli'nin başından aşağı dökülen un, mumdan alev aldı, alevler büyüdü. Demirli ve arkadaşı T.P. alevler içinde kaldı. Demirli'nin kolu ve bacağı yandı. O anlar kameraya yansıdı. Gıda Mühendisi Batuhan İnanlar, "Unu tanecik olarak ateşin üzerine dökerseniz kömürün tozunu döktüğünüz zamana göre 35 kat daha yanıcı olabilmekte. Bu yüzden un, şeker, nişasta gibi tanecikli şeyleri ateşin üzerine doğrudan dökmemeniz gerekiyor ki böyle durumlarla karşılaşmayalım" dedi.

Arkadaşları, Noyan Demirli'nin 24'üncü yaş günü için geçtiğimiz Mayıs ayında pasta alarak, Kadıköy Kozyatağı'ındaki Füruzan Toprak Parkı'nda beklemeye başladı. Arkadaşlarının yanına gelen Demirli pastalı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Demirli'nin bir arkadaşı pastanın mumlarını yaktı. Bir diğer arkadaşı da yanında getirdiği unu şaka amaçlı Demirli'nin başından aşağıya döktü. Bu sırada mumun üzerine gelen unlar nedeniyle alevler bir anda büyüyerek parladı. Demirli ve ona yumurta fırlatmak için yanına uzanan T.P. alevler içinde kaldı. Demirli ve T.P. kendi imkanlarıyla alevleri söndürdü. T.P. olayda yaralanmazken, kol ve bacağı yanan Demirli, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

"ARKADAŞLARIMIN BİR SUÇU YOK"

"BİZ DE ŞOK OLDUK"

"UN, KÖMÜR TOZUNDAN 35 KAT DAHA YANICI"