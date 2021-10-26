Ümraniye'deki scooter faciası: 1 şüpheli tutuklandı (1)

Kaza, saat 09.00 sıralarında Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. Rıza Ö. kullandığı 34 GD 6033 plakalı hafif ticari aracı caddede durdurdu. Sürücü kapıyı aniden açınca caddede elektrikli scooterı kullanan İlknur Akkaya kapıya çarparak yola savruldu. Akkaya bu sırada arkadan gelen M.Y.'nin kullandığı İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

İETT ŞOFÖRÜ EMNİYET İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcıya ifade veren Rıza Ö. tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Rıza Ö.'nün "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet