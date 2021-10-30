ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'deki Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerine yoğun ilgi

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla 27 ve 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri İstanbul Ümraniye Santral Meydanı'nda devam ediyor.

Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerinin 3. gününde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top katıldı.

Mehter marşı gösterisi ve yöresel sanatçıların da katıldığı etkinlikte Elazığ'ın Çedene Kahvesi, Ağın Leblebisi, Orçik şekeri, dutu, öküzgözü üzümü, peynir çeşitlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ümraniye Başkanımız İsmet Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu, bunun öncesinde geçen ay Ankara'da yapmıştık ama oradaki katılımdan daha çok ilgi ve alaka var. Güzel bir organizasyon oldu, ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.