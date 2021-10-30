Ümraniye'deki Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerine yoğun ilgi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'deki Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Kültür Sanat

Ümraniye'deki Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerine yoğun ilgi Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla 27 ve 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri İstanbul Ümraniye Santral Meydanı'nda devam ediyor.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'deki Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerine yoğun ilgi

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla 27 ve 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günleri İstanbul Ümraniye Santral Meydanı'nda devam ediyor.

Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerinin 3. gününde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top katıldı.

Mehter marşı gösterisi ve yöresel sanatçıların da katıldığı etkinlikte Elazığ'ın Çedene Kahvesi, Ağın Leblebisi, Orçik şekeri, dutu, öküzgözü üzümü, peynir çeşitlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ümraniye Başkanımız İsmet Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu, bunun öncesinde geçen ay Ankara'da yapmıştık ama oradaki katılımdan daha çok ilgi ve alaka var. Güzel bir organizasyon oldu, ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ümraniye'deki Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerine yoğun ilgi

Ümraniye'deki Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerine yoğun ilgi

Ümraniye'deki Elazığ Yöresel Ürünler ve Lezzet Günlerine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
Kadir Gecesi'nde secde ettiği rivayet edilen dut ağacının hikayesi herkesi şaşırtıyor

Kadir Gecesi'nde secde ettiği rivayet edilen dut ağacının hikayesi herkesi şaşırtıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title