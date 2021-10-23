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Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

Ümraniye'de otomobil hırsızlığı: 1 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Ümraniye'de 3 otomobilin çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Oto Hırsızlığı- Otodan Hırsızlık" konularına ilişkin yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, 26 Eylül 2021 tarihinde Ümraniye'de bulunan Çakmak, Huzur ve Altınşehir Mahallerinde 2 otomobilin çalındığını, 2 Eylül'de Esenkent Mahallesinde bulunan 1 otomobilin çalındığını tespit etti. 1 araçtan ise teyip ve hoparlör çalındığı belirlendi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen C.K., E.E. ve F.Ç. isimli şahıslar 20 Ekim'de yakalanarak gözaltına alındı.

1 şüpheli tutuklandı

Şüpheli şahıslar C.K. ve F.Ç hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, E.E. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de otomobili dakikalar içinde çaldılar...O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu - Son Dakika Haberleri
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