Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum - Haberler
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Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Habertürk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, Nagehan Alçı'ya yönelik olarak "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplamsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi. Bu ifadelerden sonra stüdyo bir anda gerilirken Alçı ise "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Ben sizin ne bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Haber türk Gündem programında Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Program sırasında Özdağ, bir soruya yanıt olarak Alçı'ya yönelik "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplamsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi. Bu ifadelerden sonra stüdyo bir anda gerilirken Alçı ise "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sizin bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum" dedi.

Nagehan Alçı, Ümit Özdağ'a soruduğu sorusunda şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi suikastlar olabilir iddiasını konuşunca siz vahim bir takım iddialar ortaya attınız. Şimdi ben bir iki yazı yazmıştım geçtiğimiz hafta parlamentarizmle ilgili. Türkiye'nin mevcut kutuplaşması, gerilimi giderek arttırabilir. Siyasi suikastı kastetmedim. Öyle bir şey de öngörmüyorum, kendi adıma bu açıklamayı yapayım ama toplumsal gerilim artarsa karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar yaşanabilir. O yüzden muhalefet, parlamenter sisteme geçmek istiyorsa bir şekilde iktidarı ikna etmeli ve bu seçimlerden önce birlikte oturarak bir yol aranmalı demiştim. Siz de parti programınızda çok güçlü bir şekilde parlamenter sisteme geçişi yazdınız. Dolasıyla sizin sistem değişikliği ile ilgili öngörünüz ne denir? Nasıl bir yol haritanız var? Bu değişiklik sizce nasıl olacak?"

Özdağ ise "Nagehan Hanım. Doğrusu sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Türkiye'nin toplumsal geriliminin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum." dedi.

Bu ifadelerden sonra ortam bir anda gerilirken çıkan bir tartışma sırasında Nagehan Alçı, "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sizin ne bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum"

Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum
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Emre İliksiz
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Haber: Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum - Haberler
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