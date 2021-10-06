Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 100'den fazla yayınevinin katılımıyla Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 100'den fazla yayınevinin katılımıyla Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı.
Başkentteki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde 11 Ekim'e kadar devam edecek fuarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok yayınevi açtıkları stantlarda kitapseverleri bekliyor.
Skenderija Kültür ve Spor Merkezi Müdürü Amer Kapo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap fuarının Saraybosna'da en çok ziyaret edilen etkinliklerden olduğunu ifade ederek, bu yılki fuarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak hazırlandığını belirtti.
Dobra Knjiga Yayınevinden Ahmed Secunovic de fuara 15 yıldır katıldıklarını söyleyerek, kitapların insan hayatında önemli bir yer kapladığını ifade etti.
Fuarı ziyaret eden Ibrahim Hodzic, fuarı ilk ziyaret edenler arasında olduğuna işaret ederek, "Okumayı çok seviyorum. Hayatımın her döneminde kitap okudum." dedi.
Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını...
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.