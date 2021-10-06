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Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

AA / Vesna Besic - Haberler | Güncel
Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 100'den fazla yayınevinin katılımıyla Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 100'den fazla yayınevinin katılımıyla Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı.

Başkentteki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde 11 Ekim'e kadar devam edecek fuarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok yayınevi açtıkları stantlarda kitapseverleri bekliyor.

Skenderija Kültür ve Spor Merkezi Müdürü Amer Kapo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap fuarının Saraybosna'da en çok ziyaret edilen etkinliklerden olduğunu ifade ederek, bu yılki fuarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak hazırlandığını belirtti.

Dobra Knjiga Yayınevinden Ahmed Secunovic de fuara 15 yıldır katıldıklarını söyleyerek, kitapların insan hayatında önemli bir yer kapladığını ifade etti.

Fuarı ziyaret eden Ibrahim Hodzic, fuarı ilk ziyaret edenler arasında olduğuna işaret ederek, "Okumayı çok seviyorum. Hayatımın her döneminde kitap okudum." dedi.

AA / Vesna Besic - Son Dakika Haberleri
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