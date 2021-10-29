Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu'na Sayılı Günler Kaldı

İletişim bilimleri üzerine çalışan değerli akademisyenlerin buluşacağı bir merkez olma amacıyla yola çıkan Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS), bildiri özeti kabulüne başlamıştır. Merkezine iletişim bilimlerinin alındığı sempozyum, 29 Kasım - 1 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek.

İletişim alanında çalışan isimleri bir araya getirmek ve alanda faaliyet gösteren araştırmacılara katkı sunmak amacı taşıyan sempozyum, bundan dolayı spesifik bir konudan ziyade iletişim üzerine kaleme alınan başarılı çalışmaları kabul edecektir. Bildiri özetleri için son gönderim tarihi 31 Ekim 2021'dir.

Başvuru: https://docs. google. com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfgb2w_wjTC0LvHDfhwKzDdnXT_YHuWa05xCmUvkafUHf63wA/viewform

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