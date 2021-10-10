Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde toplanan atıklar komposta dönüştürüldü

ADANA (AA) - Tarımsal Kredi Kooperatifi ve Yüreğir Belediyesi koordinesinde yürütülen "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi" projesi kapsamında, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nden ve pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları komposta dönüştürüldü.

Bu yıl "coğrafya lezzettir" temasıyla yapılan festivalden ve pazar yerlerinden çıkan gıda atıkları Yüreğir Belediyesi Biyobozunur Atık Alanına toplandı.

Tarımsal Kredi Kooperatifi ve Yüreğir Belediyesi tarafından toplanan atıklar, proje kapsamında organik gübreye dönüştürüldü.

Bu gübreler, bölgede üretim yapan çiftçilere ücretsiz dağıtılacak.

Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, valiliğin de desteklediği çalışmada başarılı olduklarını belirterek, "Geri dönüşüm konusunda daha dikkatli ve özenli çalışacağız." dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de Adana'yı geri dönüşümde öncü bir kent yapmak istediklerini vurgulayarak, "Adana Lezzet Festivali 'sıfır atık' sloganıyla ilerliyor. Adana'da bizler malumunuz kebabın yanında çok yeşillik yiyen, gözü gönlü bol insanlarız. Adanalılar olarak misafirlerimize ikram etmekten çok mutlu oluruz. Burada israfın önlenmesiyle ilgili bilincin yükseleceğine inanıyorum." diye konuştu.