Uluslararası Açık Bilim Haftası "Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek" Teması ile Kutlanıyor!
Uluslararası Açık Bilim Haftası "Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek" Teması ile Kutlanıyor!
Uluslararası Açık Bilim Haftası "Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek" Teması ile Kutlanıyor!
Bu kapsamda; 26 Ekim 2021 Salı, 14. 00 - 16. 00 saatleri arasında düzenleyeceğimiz "Aperta Türkiye Açık Erişim Arşivi Tanıtım Etkinliği"ne sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sn. Hasan MANDAL'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlik bilgilerine aşağıda yer verilmektedir.
Erişim Bilgileri: Webinar Zoom Bağlantısı
https://etkinlik. ulakbim. gov. tr/event/14/
Etkinliğimiz herkesin katılımına açık olup ayrıca https://www. youtube. com/c/tubitakulakbimtv adresinden de izlenebilecektir.
Uluslararası Açık Bilim Haftası kapsamında planlanan tüm etkinliklerin programı aşağıda yer almaktadır.
25 Ekim 2021 - Pazartesi
Webinar : Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek
Tarih: 25 Ekim 2021 Pazartesi
Saat: 10. 30
Konuşmacılar :
Gültekin Gürdal, İYTE
Orçun Madran, Hacettepe Üniversitesi
M. Mirat Satoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM
Prof. Dr. Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Yasemin Türkyılmaz-van der Velden, Delft Teknik Üniversitesi
Erişim Bilgileri: Webinar Zoom Bağlantısı
TUBİTAK ULAKBİM TV
https://acikerisim. org/
26 Ekim 2021 - Salı
Webinar : Açık Bilim ve Eşitlik: TÜBİTAK'taki Gelişmeler
Uluslararası Açık Erişim Haftası etkinliklerini Aperta Türkiye Açık Arşivi'nin lansmanı ile kutluyoruz.
Tarih: 26 Ekim 2021 Salı
Saat : 14. 00 - 16. 00
Konuşmacılar :
Açılış Konuşması : M. Mirat SATOĞLU - ULAKBİM Müdürü
Ana Konuşmacı : Prof. Dr. Hasan MANDAL - TÜBİTAK Başkanı
Panelistler:
Dr. H. Mahur TURAN - TÜBİTAK
Dr. Zehra TAŞKIN - Adam Mickiewicz Üniversitesi Dr. Güleda DOĞAN - Hacettepe Üniversitesi
Moderatör:
Ebru SOYUYÜCE AYDIN - ULAKBİM
Erişim Bilgileri: Webinar Zoom Bağlantısı
TUBİTAK ULAKBİM TV
https://etkinlik. ulakbim. gov. tr/event/14/
26 Ekim 2021 - Salı
Webinar : İYTE Kütüphanesi Açık Erişim Haftası 2021
Tarih: 26 Ekim 2021 Salı
Saat: 13. 30 - 15. 00
Konuşmacılar :
Doç. Dr. Gökhan Karakülah, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
Dr. Özlem Özkan, Max Delbrück Center
Dr. Ali Seyhun Saral, Bolonya Üniversitesi
Moderatör:
Gültekin Gürdal, İYTE
Erişim Bilgileri: MS TEAMS
https://acikerisim. org/
27 Ekim 2021 - Çarşamba
Webinar : Open Access practices in Turkey and Europe * Tarih: 27 Ekim 2021 Çarşamba
Saat: 12. 00-14. 00
Konuşmacılar :
Prof. Luciano Saso, "High Quality Open Access Publishing" Doç. Dr. Güssün Güneş, "Open Access Agreements in Turkey" Gültekin Gürdal, "Open Access and Beyond"
Moderatör:
Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu
Erişim Bilgileri: Webinar Zoom Bağlantısı
YouTube Canlı Yayın
https://acikerisim. org/
Etkinlik dili İngilizcedir.