Uluslararası Açık Bilim Haftası "Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek" Teması ile Kutlanıyor!

Bu kapsamda; 26 Ekim 2021 Salı, 14. 00 - 16. 00 saatleri arasında düzenleyeceğimiz "Aperta Türkiye Açık Erişim Arşivi Tanıtım Etkinliği"ne sizleri davet etmekten memnuniyet duyarız.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sn. Hasan MANDAL'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlik bilgilerine aşağıda yer verilmektedir.

Erişim Bilgileri: Webinar Zoom Bağlantısı

https://etkinlik. ulakbim. gov. tr/event/14/

Etkinliğimiz herkesin katılımına açık olup ayrıca https://www. youtube. com/c/tubitakulakbimtv adresinden de izlenebilecektir.

Uluslararası Açık Bilim Haftası kapsamında planlanan tüm etkinliklerin programı aşağıda yer almaktadır.

25 Ekim 2021 - Pazartesi

Webinar : Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek

Tarih: 25 Ekim 2021 Pazartesi

Saat: 10. 30

Konuşmacılar :

Gültekin Gürdal, İYTE

Orçun Madran, Hacettepe Üniversitesi

M. Mirat Satoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM

Prof. Dr. Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Yasemin Türkyılmaz-van der Velden, Delft Teknik Üniversitesi

Erişim Bilgileri: Webinar Zoom Bağlantısı

TUBİTAK ULAKBİM TV

https://acikerisim. org/

26 Ekim 2021 - Salı

Webinar : Açık Bilim ve Eşitlik: TÜBİTAK'taki Gelişmeler

Uluslararası Açık Erişim Haftası etkinliklerini Aperta Türkiye Açık Arşivi'nin lansmanı ile kutluyoruz.

Tarih: 26 Ekim 2021 Salı

Saat : 14. 00 - 16. 00

Konuşmacılar :

Açılış Konuşması : M. Mirat SATOĞLU - ULAKBİM Müdürü

Ana Konuşmacı : Prof. Dr. Hasan MANDAL - TÜBİTAK Başkanı

Panelistler:

Dr. H. Mahur TURAN - TÜBİTAK

Dr. Zehra TAŞKIN - Adam Mickiewicz Üniversitesi Dr. Güleda DOĞAN - Hacettepe Üniversitesi

Moderatör:

Ebru SOYUYÜCE AYDIN - ULAKBİM

Erişim Bilgileri: Webinar Zoom Bağlantısı

TUBİTAK ULAKBİM TV

https://etkinlik. ulakbim. gov. tr/event/14/

26 Ekim 2021 - Salı

Webinar : İYTE Kütüphanesi Açık Erişim Haftası 2021

Tarih: 26 Ekim 2021 Salı

Saat: 13. 30 - 15. 00

Konuşmacılar :

Doç. Dr. Gökhan Karakülah, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

Dr. Özlem Özkan, Max Delbrück Center

Dr. Ali Seyhun Saral, Bolonya Üniversitesi

Moderatör:

Gültekin Gürdal, İYTE

Erişim Bilgileri: MS TEAMS

https://acikerisim. org/

27 Ekim 2021 - Çarşamba

Webinar : Open Access practices in Turkey and Europe * Tarih: 27 Ekim 2021 Çarşamba

Saat: 12. 00-14. 00

Konuşmacılar :

Prof. Luciano Saso, "High Quality Open Access Publishing" Doç. Dr. Güssün Güneş, "Open Access Agreements in Turkey" Gültekin Gürdal, "Open Access and Beyond"

Moderatör:

Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu

Erişim Bilgileri: Webinar Zoom Bağlantısı

YouTube Canlı Yayın

https://acikerisim. org/

Etkinlik dili İngilizcedir.

