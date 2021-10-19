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Ukrayna'da düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna'da düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Yunus Emre ve Ukrayna'daki Dini Felsefi Düşünce Geleneği" konferansı gerçekleştirildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Yunus Emre Enstitüsü tarafından "Yunus Emre ve Ukrayna'daki Dini Felsefi Düşünce Geleneği" konferansı gerçekleştirildi.

"2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ve "Akademisyen Ahatanhel Krımskiy'nin Doğumunun 150. Yıldönümü" kapsamında Kiev Milli Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdoğan Boz, şair ve yazar Mustafa Özçelik, Ukrayna Milli Bilimler Akademisi üyeleri Irina Driga, Oleg Yaroş ile Türkoloji öğrencileri katıldı.

Etkinlikte, Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri, insanlığa verdiği mesaj, Türk tasavvuf düşüncesinin Balkanlar ve Ukrayna'yı içine alan coğrafyadaki etkileri ve Yunus Emre hakkında Ukrayna'da yapılan çalışmalar, katılımcılar tarafından dile getirildi.

Ayrıca etkinlikte, sanatçı Hasan Aycın'ın eserlerinden oluşan "Çizgilerle Yunus Emre Şiirleri" sergisi açıldı.

Ukrayna'da düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı

Ukrayna'da düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı

Ukrayna'da düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı

Ukrayna'da düzenlenen etkinlikte Yunus Emre anıldı

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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