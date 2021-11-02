Üç Kuruş'un Efe komiseri Ekin Koç kimdir kaç yaşında?

Üç kuruş dizisinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla diziyle ilgili araştırmalar da başladı. Dizinin önde gelen isimlerinden komiser Efe karakterini canlandıran Ekin Koç merak edilmeye başlandı. İzleyiciler internette Üç Kuruş'un Efe komiseri Ekin Koç kimdir? aradılar. Yer aldığı dizilerle ve başarı elde eden filmleriyle çok beğeni toplayan Ekin Koç, hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ÜÇ KURUŞ'UN EFE KOMİSERİ EKİN KOÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Tam adı İsmet Ekin Koç'tur. Antalya'da doğdu. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizide ''Tilki'' karakterini canlandırmıştır. Dizi 29 bölüm sürmüştür ve o dönem büyük hayran kitlesi elde etmiştir.

2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde ''Seyfi'' karakterini canlandırmıştır. Dizi 8 bölüm sürmüştür.

2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı. Film 289.778 kişilik gişe yapmıştır.

Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç'le birlikte rol almıştır.

Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan, dönemin en büyük bütçeli projelerinden biri olan ve 50'den fazla ülkeye satılan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Osmanlı Padişahı I. Ahmed karakterini canlandırmış; Beren Saat, Hülya Avşar gibi isimlerle başrolü paylaşmıştır. Dizide 26 bölüm yer almıştır.

Ardından BluTV özel dizisi olan 7 Yüz dizisinin bir bölümünde Pınar Göktaş ile başrolü paylaşmıştır.

Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Hazar Ergüçlü ve ile birlikte rol aldığı bu yapım 11 bölüm sürdü.

BluTV özel dizisi Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmıştır. Yiğit Özşener ile başrolü paylaştığı bu yapımın ikinci sezonu bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümdür.

Bizim İçin Şampiyon filmiyle beraber yeniden sinemada boy göstermiştir. Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan ile başrolü paylaştığı bu film büyük başarılara imza atmış ve 2.578.074 kişilik gişesiyle beraber yılın en fazla izlenen filmlerinden biri olmuştur.

ABD'nin reyting rekortmeni ve HBO dizilerinden biri olan Succession'a konuk olarak, dizinin 9.bölümünde bir iş insanının ''Kadir'' isimli danışmanını canlandırdı.

2020 yılında ise TRT 1'de başlayan ve reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşmış ve Ahmed Sencer'i canlandırmıştır. Bu dizide ise Sevda Erginci ile partner olmuştur.[6] Dizinin 2. sezonunda senaryo değişikliği nedeniyle tüm oyuncularla birlikte diziden ayrıldı. Dizide ilk sezonun tamamı olan 34 bölüm rol almıştır.

2021 yılında "Okul Tıraşı" filminde başrol olarak yer aldı. Film yurtdışından birçok ödül kazanmıştır.

2021 yılında ödüllü yönetmen Emin Alper'in Balkaya isimli festival filminde başrol olarak yer almıştır.

2021 yılında Ay Yapım imzalı dizi, Üç Kuruş dizisinde "Efe" olarak başrolde yer alacaktır.

EKİN KOÇ DİZİLERİ

Sana Bir Sır Vereceğim | 2013 – 2014

Muhteşem Yüzyıl Kösem | 2015 – 2017

Benim Adım Gültepe

EKİN KOÇ FİLMLERİ

Şampiyon

Senden Bana Kalan

Ali ile Nino

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