Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Üç Kuruş dizisinin oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki, Üç Kuruş konusu ve oyuncuları kimler? Üç Kuruş ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Üç Kuruş dizisi oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi isimler bulunuyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Her Pazartesi Show TV ekranlarında yer alacak dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un birinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

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