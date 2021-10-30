Ubisoft'tan Assasin's Creed Infinity'nin ücretsiz oynanması hakkında açıklama geldi - Haberler
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Ubisoft'tan Assasin's Creed Infinity'nin ücretsiz oynanması hakkında açıklama geldi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ubisoft'tan Assasin's Creed Infinity'nin ücretsiz oynanması hakkında açıklama geldi

Ubisoft'un tarihi stabathon serisinin gizemli bir sonraki oyunu olan Assassin's Creed Infinity'nin ücretsiz oynanması hakkında açıklama yaptı.

Ubisoft Patronu Yvyes Guillemot, şirketin en son yatırımcı kazanç çağrısı sırasında proje hakkında daha fazla bilgi istendiğinde konuya açıklık getirdi.

İki nedenden dolayı dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birincisi, AC Infinity, muazzam büyüklükteki sürümlerden oluşan bir üçlemeden sonra franchise'ın formülünü sarsan farklı bir proje olacak ve ikincisi ise Ubisft'un AAA franchise'larının oynaması ücretsiz alana girmesi için yaptığı baskılar sonucu bu konu ortaya atıldı.

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ASSASSIN'S CREED INFINITY OYNAMASI ÜCRETSİZ OLMAYACAK

Guillemot, "Oynaması ücretsiz bir oyun olmayacak." Dedi. "Bu oyunun içinde bir sürü anlatı unsuru olacak. Çok yenilikçi bir oyun olacak, ancak oyuncuların diğer tüm Assasin's Creed oyunlarında, sevdikleri tüm unsurlarda zaten sahip oldukları şeye sahip olacak… En başından beri. Yani büyük bir maç olacak. Ama geçmişte yayınladığımız oyunlarda zaten var olan birçok unsurlar beraber olacak."

AC Infinity hakkında henüz çok fazla bilgi yok çünkü Ubisoft oyunun varlığını sadece bu yaz resmi olarak yayınladı.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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