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Ubisoft Bugün Yeni Ghost Recon Oyunu Duyuracak

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Ubisoft Bugün Yeni Ghost Recon Oyunu Duyuracak

Bugün düzenlenecek olan serinin 20. yıl dönümünü kutlama yayınında yeni Ghost Recon oyunu duyurulacak.

Bugün düzenlenecek olan serinin 20. yıl dönümünü kutlama yayınında yeni Ghost Recon oyunu duyurulacağı açıklandı.

Ubisoft, 2001'in Kasım ayında çıkan ilk Tom Clancy's Ghost Recon oyununun üzerinden geçen 20 yıllık süreyi kutlamak adına bugün "20th Anniversary Brand Showcase" adlı bir canlı yayın etkinliği düzenlenecek. Canlı yayın için YouTube'da oluşturulan videonun açıklama kısmında, genel kutlamanın ve röportajların yanı sıra yeni bir projenin duyurusunun yapılacağı belirtiliyor:

"Ghost Recon'un 20. yılını kutlamak için Anniversary Showcase'e hoş geldiniz. Markanın arkasındaki insanlarla buluşmaya, anekdotlar duymaya, hediyeler kazanmaya ve yepyeni Ghost Recon projesinin dünya lansmanı olan özel bir sürprize hazır olun."

Canlı yayın için oluşturulan kapak görseline göre ise 2019'da sorunlu bir çıkış yapan ve zamanla toparlanan Ghost Recon Breakpoint için yeni duyurular da olabilir. Bunun dışında, Ubisoft'un yakın zamanda duyurduğu, Ghost Recon, Splinter Cell ve Division oyunlarından çeşitli elementleri bir araya getiren XDefiant adlı yeni oyunla ilgili duyurular da canlı yayında yer alabilir.

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XDefiant, Ubisoft'un San Fransico stüdyosu tarafından geliştiriliyor. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Luna ve Stadia platformları için çıkacak olan oyunun henüz bir çıkış tarihi yok. Fakat XDefiant'ın çıkış gününden itibaren çapraz platform desteği sunması bekleniyor.

Ghost Recon'ın 20. yıldönümü canlı yayını bugün TSİ 20: 00'da başlayacak. Yeni Ghost Recon oyunu duyurusunun da yer alacağı canlı yayını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

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