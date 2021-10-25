Yayıncı Jahrein'den ortalığı karıştıracak iddia: Az önce elime belgeler ulaştı, Twitch'te kara para aklıyorlar

Geçtiğimiz haftalarda Twitch verilerinin sızdırılmasının ardından yayıncılar hakkında yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Jahrein'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Twitch'te Knight Online yayınları üzerinden çalıntı kartlar ile bağış yapıldığını, resmen kara para aklandığını ve Twitch'in Jahrein'e ulaşması halinde elindeki bilgileri paylaşacağını söyledi.

"BÜYÜK SAHTEKARLAR NELER YAPMIŞTIR KİM BİLİR"

Yayıncı ismi paylaşmadan ortalama 40 izlenen Knight Online yayını yapan bir yayıncının günlük bit gelirlerini paylaşan Jahrein, günde 2.500 dolara kadar abartılı işlemler yapıldığını, "Bunlar buna cesaret ediyorsa daha büyük sahtekarlar neler yapmıştır kim bilir" dedi.

ÇALINTI KARTLAR İLE PARA AKLANIYOR

Twitch yayıncısı Jahrein'in Twitterdan yaptığı paylaşımlarda şu sözlere yer verdi:

Az önce elime bir derleme belge dizisi ulaştı. Twitch'in sızdırılan datasında Knight Online'cılar 40-50 izlenen KO yayıncılarını bulmuşlar. Çalıntı kartla anonim bit cheer atarak resmen para aklanmış. Günde 2500$'a kadar abartı işlemler yapmışlar.

"TWITCH BANA ULAŞIRSA BİLGİLERİ PAYLAŞIRIM"

Elindeki bilgilerin sızdırılan Twitch datasından geldiğini belirten Jahrein: "Twitch bana ulaşırsa bu bilgileri paylaşırım diyeceğim ama bilgiler zaten onların sızdırılan datasının içinden hahahaha. Şaka gibi olay. Bunlar buna cesaret ediyorsa daha büyük sahtekarlar neler yapmıştır kim bilir." şeklinde açıklama yaptı

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DOLANDIRICILARIN 150'DEN FAZLA YAYINCI İLE ORTAKLIĞI BULUNUYOR

Twitch'te bunun gibi olayların çokça döndüğü anlaşıldı. Daha öncelerinden bağış seçeneği açık olan az izleyiciye sahip yayıncılara aylık 600 dolara kadar kazanç vadeden dolandırıcılar, 150'den fazla yayıncıyla ortaklığı olduğu anlaşıldı.

Twitch'te atılan bitlerde (bağışlarda) 3D Secure özelliği olmadığı için çalıntı kartlar ile atılan bitlerde herhangi bir onay kodu olmadan çalıntı karttan direkt olarak parayı çekebiliyorlar. Ardından ise anlaşmalı olduğu yayıncılardan yapılan bağışın %60'ını geri istedikleri anlaşıldı.

Jahrein'in yaptığı bir diğer açıklamada ise 5. sütunda yer alan değerlerin, ortalama 40 izlenen bir yayıncının günlük bit gelirleri olduğunu belirtti. (100 bit 12 TL)

Yayıncıya atılan günlük bağışlar

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