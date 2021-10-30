Twitch yayıncılarından yeni adım! Yayın yapmayı bırakacaklar

İlk olarak İrem "ClumsyKitty" Sakmar tarafından dile getirilen Temiz Twitch etiketi, Ahmet "Jahrein" Sonuç'un 29 Ekim Cuma gününün akşam saatlerinde açtığı yayın ile birlikte Twitter'a da sıçramış ve bir harekete dönüşmüştü. #TemizTwitch etiketinin Twitter Türkiye gündeminde birinci sıraya kadar yükselmesinin ardından pek çok popüler yayıncı yeni bir protestoya başlıyor.

Twitch yayıncısı ve aynı zamanda Multiplayer ekibinde yer alan Orhun Kayaalp'in, #TemizTwitch etiketi ile düşünce ve endişelerini paylaştığı Tweet serisinde dile getirdiği 5 Kasım Cuma gününe kadar yayın açmama kararı ve böyle bir hamle yapabilecek diğer yayıncıları da davet etmesi pek çok popüler isimden olumlu geri dönüş aldı.

Rekkitz ekibinden Toqtir, Zade, PurpleBixi, Eren Aktan, ClumsyKitty gibi isimlerin katıldığı protestoya Mert Günhan, Miafitz, Uzay Zuhal, VeneficusTV diğer popüler isimler de destek verdi. Ayrıca bazı izleyiciler de bu tarihe kadar platform üzerinde canlı yayın izlemeyeceklerini dile getirdiler.

Bu yayıncılardan bazılarının Tweet'lerini aşağıda görebilirsiniz.

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