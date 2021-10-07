Twitch iki faktörlü kimlik doğrulama nasıl aktif edilir?

Anonim bir bilgisayar korsanı, Twitch'ten kaynak kodu, içerik üretici ödeme raporları ve en önemlisi şifreler gibi hesap bilgileri de dahil olmak üzere 125 GB değerinde veri sızdırdığını iddia ediyor. Twitch hesabı olan herkes şu anda şifresini değiştirmeli ve herhangi biri hesabına erişmeden iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirilmelidir. Twitch hesaplarımızı daha korunaklı hale getirecek iki faktörlü kimliği aktif etmek için aşağıdaki adımları yerine getirerek aktif etmiş olursunuz.

TWITCH İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA AÇMA

Twitch hesabınıza giriş yapın Profil resminize dokunun ve "Ayarlar" menüsüne ulaşın. "Gizlilik ve Güvenlik" bölümüne girin İki faktörlü kimlik doğrulamayı yöntemlerden birini kullanarak aktifleştirin

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