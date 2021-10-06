Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncıları ne kadar kazanıyor? Twitch'te deprem! - Haberler
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Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncıları ne kadar kazanıyor? Twitch'te deprem!

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Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncıları ne kadar kazanıyor? Twitch'te deprem!

Espor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch'in hacklendiği iddiası üzerine Twitch takipçileri Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncıları ne kadar kazanıyor? Twitch'te deprem! başlıklarını gündeme getirdiler. Peki, Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncıları ne kadar kazanıyor? Twitch'te deprem! İşte detaylar...

Haziran 2011'de Justin.tv kurucuları Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kurulmuş olan, Espor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch'in hacklendiği iddiası üzerine Twitch takipçileri Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncıları ne kadar kazanıyor? Twitch'te deprem! başlıklarını gündeme getirdiler. Peki, Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncıları ne kadar kazanıyor? Twitch'te deprem! İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TWİTCH HACKLENDİ Mİ?

Espor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olan Twitch'in aylık 140 milyonu aşkın aktif kullanıcısı ve yaklaşık 10 milyon yayıncı sayısıyla dünyanın en büyük yayın platformlardan biri olan Twitch, sosyal medyada gündeme gelen büyük bir iddia ile çalkalandı. Paylaşılan son bilgilere göre, milyonlarcaTwitch kullanıcının verileri çalındı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Adı henüz bilinmeyen bir hacker, Twitch'e dair on binlerce gizli veriyi ve kaynak kodlarını çaldı.

TWİTCH YAYINCILARI NE KADAR KAZANIYOR?

Dünyanın en büyük yayın platformlardan biri olan Twitch platformunun şu an karşı karşıya kaldığı iddia edilen siber saldırının daha önce yaşanan saldırılara benzemediği söyleniyor. Nitekim kullanıcı verilerini, Twitch'in kaynak kodlarını, şifrelenmiş parolaları ve Twitch yayıncılarının aylık gelirleri de dahil olmak üzere birçok gizli veriyi çaldığı iddia edilen adı bilinmeyen hacker, bu verileri 4chan vasıtasıyla 125 GB'lık bir torrent dosyası olarak sosyal medyada paylaştı.

Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncıları ne kadar kazanıyor? Twitch'te deprem!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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