Twitch Bit olayı hakkında Twitch ve Türk Ceza Kanunu ne diyor?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Twitch sızıntısı ile bağlantılı olarak geçtiğimiz günlerde ilk önce Knight Online daha sonra ise diğer yayıncıların dahil olduğu bir Twitch Bit olayı patlak vermişti.

Dile getirilen iddialara göre Twitch yayıncıları ile anlaşan bazı insanlar çalınmış kredi kartları veya Twitch bit kazanma sistemini manipüle ederek anlaştıkları kişilere bit bağışı yapıyor ve ay sonunda belirli oranlarda geliri paylaşıyorlar.

Bu olayın gündeme gelmesi ile tartışmalarda alev almaya başladı. Bazı kişiler bu olayın yargıya taşınmasını isterken,

Twitch Bit dolandırıcılığı hakkında ne diyor?

Twitch platformuna kayıt olan tüm kullanıcı ve partnerlerin kabul etmiş olduğu Hizmet Şartları ve Kullanım Koşulları'nda bu konular düzenleniyor. Twitch Hizmet Koşullarına göz attığımızda bu davranışın platformun koşullarının 9.bölümünün birinci, sekizinci, on üçüncü ve on yedinci maddelerini ihlal ettiği ortaya çıkıyor.

Kullanıcılar Twitch Hizmet Koşullarının ilk maddesinde herhangi bir yasayı, sözleşmeyi, fikri mülkiyeti veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceklerini kabul ederken,

13.maddesinde Twitch Hizmetlerini, diğer kullanıcıların Twitch Hizmetlerini tam olarak kullanmasını engelleyebilecek, kesintiye uğratabilecek, olumsuz yönde etkileyebilecek veya engelleyebilecek ya da Twitch Hizmetlerine herhangi bir şekilde zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yüklenebilecek veya işleyişini bozabilecek herhangi bir şekilde kullanmamayı,

17.maddesinde ise Twitch Hizmetlerini herhangi bir yasa dışı amaç için veya fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet hakları, veri koruma ve gizliliği yöneten yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasa veya düzenlemeyi ihlal edecek şekilde kullanmamayı

kabul ederek platforma üye olmuş oluyor.

Hizmet Koşullarında belirtilen maddelere ek olarak Twitch Topluluk İlkelerinde de "Twitch hizmetlerini kullanırken geçerli tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara saygılı davranmalısınız. Yasal olmayan eylemleri içeren, talep eden, sunan veya bunlara teşvik eden tüm içerik veya eylemler yasaktır." maddesi yer alıyor.

Türk Ceza Kanunu bu konu hakkında ne diyor?

Türk Ceza Kanunun Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması başlıklı 245.maddesinde yapılan düzenlemeye göre ise çalıntı veya sahte kredi ve banka kartları üzerinden fayda sağlayan kişiler dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile yargılanabiliyorlar. (Konunun Türk Ceza Kanunu ile ilgili bölümünün bir hukukçu tarafından yazılmadığını aklınızda bulundurmanızı öneririz.)

Sizler Twitch Bit olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yol ile gelir elde edilen kişiler hakkında işlem başlatılmalı mı?

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