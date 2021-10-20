Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı - Haberler
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Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

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Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da yanına 2 kişiyi alarak telefonda para anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı şahsın bulunduğu çiçekçi dükkanına gelen şahıs, adamı sağ ve sol diz kapaklarından tabancayla vurarak kaçtı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da yanına 2 kişiyi alarak telefonda para anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı şahsın bulunduğu çiçekçi dükkanına gelen şahıs, adamı sağ ve sol diz kapaklarından tabancayla vurarak kaçtı.

Olay, Tuzla'da geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde bir çiçekçi dükkanında yaşandı. Çiçekçiye dışarıdan iş getiren Erkan U. ile bir şahıs arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Erkan U. çiçekçi dükkanında bulunduğu sırada şahıs ile telefonda tartıştı. Tartışmada hızını alamayan şahıs, yanına iki kişiyi daha alarak araba ile çiçekçi dükkanına gitti. Saldırgan, dükkanda yakaladıkları Erkan U.'nun sağ ve sol diz kapakları ile koluna tabancayla isabet alarak ateş etti. Saldırgan şahıslar olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından ve kolundan yaralanan Erkan U. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya tanık olan çevre esnafından Metin Yaltırak, "Yan komşuyum, müşteriye gittim. Geldiğimde polisler vardı burada. Komşumuzun yanında çalışan değil de seyyar çiçekçiyi vurmuşlar burada. Alacak verecek davasıymış" dedi.

(Halit Arslan-İHA)

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

Tuzla'da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı

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