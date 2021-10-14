Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
Türk mitolojisinde birçok hikaye var. Ancak bunlardan bazıları insanların tüylerini ürpertecek cinsten. İşte o karakterlerden biri "Karakoncolos". Özellikle Trakya ve Karadeniz bölgesinde sıklıkla inanılan Karakoncolos'un kışın en soğuk zamanlarında gece görüldüğü söyleniyor. Karakoncolos'un yolda karşılaştığı kişilere "Nereye gidiyorsun" sorusu sorduğuna ve karşıdakinin "kara" kelimesiyle cevap vermemesi durumunda tarağıyla cinayet işlediğine rivayet ediliyor.
Dünyanın en zengin mitolojilerinden biri Türk mitolojisi. Geçmişten günümüze kadar uzanan hikayeler arasında bazıları ise sadece kulağa gelmesi durumunda bile insanları korkutmaya yetiyor. İşte yüz yılardan bu yana kulaktan kulağa gelen o hikayelerden biri de Karakoncolos hikayesi.
Efsaneye göre yaratık kara renkte ve çok çirkin. Karakoncolos maymun, kedi veya çocuk büyüklüğünde. Aslında pek zararlı olmadığı halde görüntüsü insanlarda paniğe neden olur. Kürklü olarak betimlenir. Geceleri gezer. Bulgar kültürünün Türk tarihiyle olan ortak kökeni sonucu Bulgar halk edebiyatında "Karakonjul" adıyla yer alır.
Kara kelimesi geceyle ilişkili olarak değerlendirilir. Zemheride (kışın en soğuk zamanı) sokaklarda dolaşır, rastladığına "Nereden geliyorsun, Nereye gidiyorsun? gibi sorular sorar. Verilecek yanıtların içinde mutlaka "kara" kelimesi olmalıdır (Karasu'dan geliyorum, Karakışla'ya gidiyorum gibi).
Böyle yapılmadığında Karakoncolos elindeki kocaman bir tarakla vurarak karşısındaki insanı yaralar, hatta öldürür. Kendisinden korunmak için kış günleri evlerdeki taraklar ortada bırakılmaz, saklanır.
Türk mitolojisinde, Karakoncolos, 'kara renkte ve çirkin olarak tasarımlanan bir umacı, bir kötülük cini'dir. Özellikle Kuzeydoğu Anadolu Türk kültüründe yer etmiş ve Bulgar folkloründe de rastlanan bir yaratıktır. Bir tür öcüyü andıran karakoncolos pek dehşetengiz sayılmaz ve zararsız olduğuna inanılır.
Bununla birlikte zaman zaman gerçek anlamda şeytanî bir şekilde betimlendiği de olmuştur. Kürklü olduğuna inanılan bu yaratığın isminin Yunanca Kalikantzaris'den gelmiş olabileceği öne sürülür. Bulgar folklorunda yaratığa verilen Bulgarca isim ise Karakondjul'dur ve geceleri gezdiğine inanılır.