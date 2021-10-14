Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna 'kara'yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Türk mitolojisinde birçok hikaye var. Ancak bunlardan bazıları insanların tüylerini ürpertecek cinsten. İşte o karakterlerden biri "Karakoncolos". Özellikle Trakya ve Karadeniz bölgesinde sıklıkla inanılan Karakoncolos'un kışın en soğuk zamanlarında gece görüldüğü söyleniyor. Karakoncolos'un yolda karşılaştığı kişilere "Nereye gidiyorsun" sorusu sorduğuna ve karşıdakinin "kara" kelimesiyle cevap vermemesi durumunda tarağıyla cinayet işlediğine rivayet ediliyor.

Dünyanın en zengin mitolojilerinden biri Türk mitolojisi. Geçmişten günümüze kadar uzanan hikayeler arasında bazıları ise sadece kulağa gelmesi durumunda bile insanları korkutmaya yetiyor. İşte yüz yılardan bu yana kulaktan kulağa gelen o hikayelerden biri de Karakoncolos hikayesi.

Efsaneye göre yaratık kara renkte ve çok çirkin. Karakoncolos maymun, kedi veya çocuk büyüklüğünde. Aslında pek zararlı olmadığı halde görüntüsü insanlarda paniğe neden olur. Kürklü olarak betimlenir. Geceleri gezer. Bulgar kültürünün Türk tarihiyle olan ortak kökeni sonucu Bulgar halk edebiyatında "Karakonjul" adıyla yer alır.

Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna 'kara'yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor

Kara kelimesi geceyle ilişkili olarak değerlendirilir. Zemheride (kışın en soğuk zamanı) sokaklarda dolaşır, rastladığına "Nereden geliyorsun, Nereye gidiyorsun? gibi sorular sorar. Verilecek yanıtların içinde mutlaka "kara" kelimesi olmalıdır (Karasu'dan geliyorum, Karakışla'ya gidiyorum gibi).

Böyle yapılmadığında Karakoncolos elindeki kocaman bir tarakla vurarak karşısındaki insanı yaralar, hatta öldürür. Kendisinden korunmak için kış günleri evlerdeki taraklar ortada bırakılmaz, saklanır.

Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna 'kara'yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor

Türk mitolojisinde, Karakoncolos, 'kara renkte ve çirkin olarak tasarımlanan bir umacı, bir kötülük cini'dir. Özellikle Kuzeydoğu Anadolu Türk kültüründe yer etmiş ve Bulgar folkloründe de rastlanan bir yaratıktır. Bir tür öcüyü andıran karakoncolos pek dehşetengiz sayılmaz ve zararsız olduğuna inanılır.

Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna 'kara'yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor

Bununla birlikte zaman zaman gerçek anlamda şeytanî bir şekilde betimlendiği de olmuştur. Kürklü olduğuna inanılan bu yaratığın isminin Yunanca Kalikantzaris'den gelmiş olabileceği öne sürülür. Bulgar folklorunda yaratığa verilen Bulgarca isim ise Karakondjul'dur ve geceleri gezdiğine inanılır.

Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı İdo Tatlıses Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Murat Kurum Kerem Aktürkoğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna 'kara'yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:35:46. #1.17#