Tuvalet parasını karganın ağzına bırakıyorlar

ŞANLIURFA'da İsmail Atmaca'nın (52) 5 ay önce yavruyken yaralı olarak yanına alıp, iyileştirdiği ve her gün işe gelirken yanında getirdiği karga, umumi tuvaletin kapısındaki kulübede müşterilerden tuvalet ücretini alıyor. İsmail Atmaca'nın 'Garip' ismini verdiği karga, ağzını açarak, tuvaletten çıkanlardan para koymalarını bekliyor, para vermeyip gidenlerin arkasından ses çıkarıyor.

Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde umumi tuvalet işleten İsmail Atmaca, yaklaşık 5 ay önce ağaçtan düşen yavru karga gördü. İsmail Atmaca, yuvasını bulamadığı yaralı kargayı tedavi ettirerek işlettiği tuvaletlerin önündeki kulübede beslemeye başladı. İsmail Atmaca, gündüzleri iş yerine getirdiği, akşamları ise evine götürdüğü 'Garip' ismini verdiği karganın yaptıklarını taklit ettiğini fark etti. Tuvaleti kullanan müşterilerin uzattığı madeni paraları ağzıyla alan Garip, bir süre sonra, İsmail Atmaca yanında yokken de gelen bütün müşterilerden para almaya başladı. Karga, bazı kişiler çıkışta ödeme yapmayınca ses çıkarıyor.

Kargaya ücret ödeyen müşteriler de kendilerini gülümseten bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.