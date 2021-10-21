Türkiye Maarif Vakfı, Güney Sudan'daki ilk okulunu 2022'de açacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı, Güney Sudan'daki ilk okulunu 2022'de açacak

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Türkiye Maarif Vakfı, Güney Sudan'daki ilk okulunu 2022'de açacak

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika ülkesi Güney Sudan'daki ilk eğitim kurumunu gelecek sene açacak.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Afrika ülkesi Güney Sudan'daki ilk eğitim kurumunu gelecek sene açacak.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan'da uluslararası okul açılmasıyla ilgili olarak TMV'nin Etiyopya Direktörü Levent Şahin'le birlikte Orta Ekvatorya Eyaleti Eğitim Bakanı, İskan Bakanı, Eyalet Valisi, Federal Eğitim Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmelerde bulundu.

Temaslar sonucunda TMV ile Güney Sudan arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanması üzerinde mutabakat sağlandı.

Vakıf Etiyopya Direktörü ve Federal Eğitim Bakanlığı Müsteşarı arasında imzalanan anlaşma, TMV'nin Doğu Afrika'da imzaladığı ilk Ev Sahibi Ülke Anlaşması oldu.

TMV okulunun 2022'de Güney Sudan'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için 'birlikte kalkınma ve kazanma' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için "birlikte kalkınma ve kazanma" vurgusu

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşım

 TBMM Başkanı Şentop: 'Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada...

TBMM Başkanı Şentop: "Dünyada nüfus ve ekonomi olarak çok daha büyük ülkeler var fakat bu ülkelerin tesir kabiliyeti yok. Türkiye bu anlamda dünyada...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title