Türkiye: "F-16 Meselesini ABD'yle Görüşüyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin F-35 askeri uçak projesi için yaklaşık 1,4 milyar dolarlık yatırımı nedeniyle ya para iadesi ya projeye geri dönüş talep ettiğini veyahut F-16 filosunu modernize etmek üzere ABD'den yanıt beklediğini söyledi

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