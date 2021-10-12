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Türkgözü sınır kapısı yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Türkgözü sınır kapısı yenileniyor

Türkiye'nin Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır Kapısı yeni projesi için hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır Kapısı yeni projesi için hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor.

1996 yılında açılan ve Gürcistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısı yeniden projelendirilerek ihalesi yapılıp önceden yapılan tüm binalar yıkılıyor. Sınırdaki gümrüğe ait alan 26 bin metre kare inşaat alanı ise 16 bin metre kareyi kapsıyor.

İnşaat çalışmalarını yürüten firma yetkililerinden alınan bilgilere göre çalışmalar 17 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanmış olacak. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği sınır kapısında iklim şartlarının elverişli olması halinde inşaat daha erken tamamlanabilecek.

Tüm binaların yıkılması çalışanları olumsuz yönde etkilese de geçişe serbest olan tırların geçişleri aksatılmadan devam ettiriliyor. - ARDAHAN

Türkgözü sınır kapısı yenileniyor

Türkgözü sınır kapısı yenileniyor

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