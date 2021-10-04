İnternette sorun mu var? İnternet altyapı sorgulama!

Türk Telekom internet kesintisi son dakika! TTNET sorun mu var? başlıkları merak ediliyor. WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram kullanıcıları uygulamaya girmekte sıkıntı yaşarken paylaşım da yapılamıyor. İnternet gözle görülür şekilde yavaşlarken Youtube'da bir şey izlemek zamanlar alıyor. Bu nedenle de İnternet neden yavaş? Youtube neden çalışmıyor? sorusu bir hayli yöneltiliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İNTERNETTE BİR SORUN MU VAR?

İnternet bağlantı hızında sorun yaşıyorsanız bu sorunun sebebi alt yapı sorunu ya da kullandığınız internet sağlayıcısının ağ sorunlarıyla ilgili olabilir. İnternet alt yapı sorgulaması yaparak bulunduğunuz konumda internet alt yapı problemleri yaşanıp yaşanmadığını kontrol edebilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Sosyal medya kullannıcıları Türk Telekom'da ülke çapında bir kesinti yaşandığı belirtiliyor.

ŞUNLARI DENEYEBİLİRSİNİZ

İnternet bağlantı hızınızın yavaşlamasının sebebi modeminizle ilgili bir sorundan da kaynaklı olabilir. Modeminizi açıp kapatarak kısa süreli bağlantı problemlerine çözüm yaratabilirsiniz.

Wİ-Fİ full çekiyor ama net yavaş diyorsanız belli bir siteye mi erişemiyorsunuz yoksa genel olarak tüm sitelerde mi sorun yaşıyorsunuz bunu kontrol etmelisiniz.

İnternete bağlı olan cihazınız modeme çok uzaksa yine internet hızınız yavaşlayacaktır. Sinyal güçlendirici cihazlarla modem ile cihazınız arasındaki mesafeyi kısaltabilirsiniz. Modemin etrafında kitap gibi, biblo gibi nesnelerin bulunması da internet hızını etkileyebilir. Modemin açık bir alanda bulunması önemlidir.

Kullandığınız internet paketinin hız sınırı size artık yetmiyor olabilir. Hız sınırını aşmışsanız internetiniz yavaşlar. Paketinizi yükseltmeniz gerekebilir.

Özellikle pandemi döneminde eğitimin online sisteme geçmesi ve pek çok iş kolunun evde çalışma sistemini benimsemesi internet kullanımını arttırdı. İnternet ağ sağlayıcısı şirketlerden internetin yavaşlamasıyla ilgili bir açıklama gelmedi. Yukarıda yazanlara dikkat edilmesine rağmen internet hızı problemi yaşanıyorsa internet sağlayıcısı firmayı arayıp profesyonel bir destek talep edebilirsiniz.

İNTERNET ALTYAPI SORGULAMA

Farklı internet sağlayacılarının İnternet Altyapı Sorgulama hizmeti bulunmakta.

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