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Türk Aydınlardan "Yetmez ama Evet" Özeleştirisi

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Fransa'da gündemi AB-Türkiye ilişkileri olan panele katılan yazar Orhan Pamuk, sosyolog Nilüfer Göle, tarihçi Edhem Eldem, ekonomist Seyfettin Gürsel ve siyaset bilimci Ahmet İnsel, 2010 yılında Anayasa referandumuna 'Yetmez ama evet!' deyip oy vermeleriyle ilgili soruları yanıtladı.

Fransa'da gündemi AB-Türkiye ilişkileri olan panele katılan yazar Orhan Pamuk, sosyolog Nilüfer Göle, tarihçi Edhem Eldem, ekonomist Seyfettin Gürsel ve siyaset bilimci Ahmet İnsel, 2010 yılında Anayasa referandumuna 'Yetmez ama evet!' deyip oy vermeleriyle ilgili soruları yanıtladı

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