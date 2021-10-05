KOM verileri paylaştı! Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 143 şüpheli yakalandı

Suç örgütleriyle mücadele kapsamında turizm bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 Mayıs 2021 tarihinde turizm sezonu öncesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerde suç gruplarına yönelik gerçekleştirilen ''Sahil Rüzgarı'' operasyonu sonrası sezonun sonlarına gelinmesiyle birlikte "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyonun başlatıldığı bildirildi.

''SAHİL RÜZGARI-2 OPERASYONU BAŞLATILDI''

Daire Başkanı Mahmut Çorumlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyonel çalışma planlanmıştır.

9 İLDE 186 ŞÜPHELİYE YÖNELİK

Bu kapsamda, yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere 9 ilimizde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yağma, Tefecilik, Tehdit ve Silah Kaçakçılığına Muhalefet ' suçlarını işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 186 şüpheli şahsa yönelik 5n Ekim 2021 tarihinde "Sahil Rüzgârı-2" kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

143 KİŞİ YAKALANDI, 43 ŞÜPHELİ ŞAHIS ARANIYOR

Söz konusu operasyonlar neticesinde; 143 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, firari 43 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 28 adet tabanca, 12 adet tüfek, 1875 adet fişek, 1 adet pala, çok sayıda silah parçası, 30 adet sentetik hap, bir miktar metanfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirilmiştir. Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.''

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, KOM Daire Başkanı'dır. Mahmut Çorumlu 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı. 2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı. 2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi. 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan Mahmut Çorumlu iyi derecede Fransızca bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

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