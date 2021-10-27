Turgay Ciner kimdir? Turgay Ciner kaç yaşında, nereli? Turgay Ciner biyografisi!

Turgay Ciner, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1,6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır. Peki, Turgay Ciner kimdir? Turgay Ciner kaç yaşında, nereli? Turgay Ciner mesleği nedir? Turgay Ciner hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TURGAY CİNER KİMDİR?

Turgay Ciner (d. 1 Mart 1956; Hopa, Artvin), Türk iş insanı.

Turgay Ciner, 1956 yılında Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak Hopa'da dünyaya geldi. Lise öğrenciliğinde çay ocaklarında çıraklık yapmış olan Ciner, ticari yaşama üniversite yıllarında atılarak oto yedek parçacılığına başlamıştır. 28 yaşında İstanbul Talimhane'de bulunan dükkânında kardeşi Tuncer Ciner ile Almanya'dan Mercedes otomobil ithal etmeye başlaması ilk önemli ticari girişimidir. 1988 yılında 32 yaşına geldiğinde Anadolu Endüstri Holding'in ortaklarından Osman Yazıcı ile birlikte ortak iş yapmaya başlamış olup Anadolu Endüstri'nin Irak'taki taahhütlük işlerini devralarak 1990 yılına kadar Irak'ta anahtar teslim işler yapmıştır. Körfez krizi ile birlikte Rus pazarına yönelen Ciner, bölgede tekstil yatırımlarına başlamıştır. Türkiye'de ise Ceytaş, Mensucat Santral ve Penyelüks'ü satın almıştır. 1995 yılında özelleştirilen Havaş'ın (Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ) yüzde 60'ını, 1998'de ise tamamını satın almıştır. 1997 yılında ise İsviçre Havayolları Swissair ile işletme ortaklığına gitmiştir.

Medya sektörüne girmesi ise Sabah Grubu'na 1998 yılında ortak olması ile başlamıştır. Ciner Grubu, daha sonra Kanaltürk'ü alma girişimi sonuç vermeyince Kanal 1 ve Haber türk kanallarını satın almıştır. Haber türk TV'den sonra Haber türk Gazetesi ve Haber türk Radyo'yu kuran Turgay Ciner, TMSF'den Show TV'yi satın alarak Türkiye'nin en önemli medya patronlarından biri olmuştur. 2015 yılında ise Spor Kanalı 7/24 TV'yi alan Ciner Grubu bu kanalın adını HTSpor 7/24 olarak değiştirmiştir. Hâlen Show TV, Haber türk TV, Bloomberg HT, Showmax gibi önemli TV kanalları, Haber türk Gazetesi, Marie Claire, Marie Claire Manson, Newsweek, FHM ve daha birçok ünlü dergi ile Haber türk Radyo, Bloomberg HT Radyo, HT Spor Radyo, Haber turk.com ve Ajans Haber türk (Ciner News Agency) gibi önemli medya kuruluşlarının sahibidir.

Aynı zamanda Kasımpaşa SK'nın sahibi olan Turgay Ciner, evli ve iki çocuk babasıdır. Büyük oğlu Atilla kendi inşaat şirketini yürütmektedir.

SERVETİ

Turgay Ciner, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1,6 milyar dolarlık servetiyle 14. sırada yer almaktadır.

SAHİP OLDUĞU KURULUŞLAR

Gazete

2002-2007: Sabah (Dinç Bilgin'den satın aldı, TMSF'ye sattı.)

2002-2007: Takvim (Dinç Bilgin'den satın aldı, TMSF'ye sattı.)

2005: Bugün (Mehmet Ali Ilıcak ile ortak oldu, Akın İpek'e sattı.)

2009-: Gazete Haber türk

Televizyon

2002-2003: M TV

2002-2006: Yeni TV (Dinç Bilgin'den satın aldı.)

2002-2007: atv (Dinç Bilgin'den satın aldı, TMSF'ye sattı.)

2002-2007: atv Avrupa (Dinç Bilgin'den satın aldı, TMSF'ye sattı.)

2003-2004: 10 TV

2004-2005: Merkez TV

2004-2007: TürkÇ TV (TMSF'ye sattı.)

2005-2007: Kanal 1 (TMSF'ye satıp geri aldı.)

2007-: Haber türk TV (Ufuk Güldemir'den satın aldı.)

2007-2010: Kanal 1 (TMSF'den satın aldı, Bloomberg L.P.ye sattı.)

2010-: Bloomberg HT (Bloomberg L.P. ile ortak yapmaktadır.)

2013-: Show TV (TMSF'den satın aldı.)

2013-: Showmax (TMSF'den satın aldı.)

2015-2016: HT 7/24 Spor (Yavuz Semerci'den satın aldı.)

Radyo

2007-: * Haber türk Radyo (90.4 İstanbul) (Ufuk Güldemir'den satın aldı.)

2010-: Bloomberg HT Radyo (92.7 İstanbul)

2015-2016: * HT Spor Radyo (87.7 İstanbul) (Yavuz Semerci'den satın aldı.)

Spor Kulübü

Kasımpaşa SK

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