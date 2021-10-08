PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - - Tunceli'de Tenzile Erdoğan anısına fidan dikimi gerçekleştirildi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'ın anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 10. yılında Pülümür'de 100 adet çam ağacını toprakla buluşturdu. Etkinliğe ilçe teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Pülümür ilçesinde gerçekleşen fidan dikimi programında konuşan AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan anısına bugün Pülümür'de annelerimiz ve gençlerimizle beraber fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Tenzile annemize Allah'tan rahmet dileriz" dedi.