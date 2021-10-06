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Tunceli'de "Avrupa'da Alevilik İstişare Toplantısı" düzenlendi

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Bizlerin gerçekten tarihimizi, geçmişimizi, kültürümüzü ve bütün zenginliklerimizi çeşitlilikle birlikte anlatabilmemiz ve anlayabilmemiz çok önemli. Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz.

TUNCELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Bizlerin gerçekten tarihimizi, geçmişimizi, kültürümüzü ve bütün zenginliklerimizi çeşitlilikle birlikte anlatabilmemiz ve anlayabilmemiz çok önemli. Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz." dedi.

Çam, Tunceli Valiliğini ziyaret ettikten sonra Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekilerle Munzur Üniversitesi kampüsüne geçti.

Burada düzenlenen Avrupa'da Alevilik İstişare Toplantısı'nda konuşan Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yurt dışında yaşayan vatandaşların kültürlerinin korunması ve geleceğe taşınması noktasında çalışmalar yapıldığını belirtti.

Anadolu'yu anlayabilmek için diğer diyarları da görmek ve gezmek gerektiğini ifade eden Çam, "Balkanları, Türkistan'ı, Orta Asya'yı, Kerbela'yı ve Irak'ın topraklarını, Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerine bakıldığında Anadolu'nun bütün terkiplerini görüyorsunuz. Apayrı coğrafyalar ve bölgeler ama herkesi bir arada toparlıyor, karıştırıyor bir ediyor. Bizlerin gerçekten tarihimizi, geçmişimizi, kültürümüzü ve bütün zenginliklerimizi çeşitlilikle birlikte anlatabilmemiz ve anlayabilmemiz çok önemli. Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz." dedi.

Çam, şunları kaydetti:

"Amerika'ya göç etmiş Sicilyalılar, İtalyanlar 150 yıl sonra orada kendi kültürlerini muhafaza ederken biz acaba Avrupa'daki değerlerimizi ne şekilde bir asır koruyacağız. Avrupa'da yabancı düşmanlığının, din ile bağlantılı çatışmalarının yaşandığı, en son ise geçtiğimiz aylarda Afganistan'da yaşanan hadiseler... Yemen'e baktığımızda bir şekilde inanç noktasındaki ayrışmaların, bir şekilde siyasetin çatışma malzemesine dönüştürerek kullanıldığı dünyada bizim bir Anadolu kültürümüz ve İslam'a bakış açımız apaçık bir şekilde durmaktadır."

Toplantıya, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, protokol üyeleri, akademisyenler ve Alevi dedeleri katıldı.

Programın ardından Çam, Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni ziyaret etti.

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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