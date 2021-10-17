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TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Teşkilat Başkanı Kamber Eren Vardar, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstererek, "Bilinmelidir ki ülkemizin ve milletimizin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttüğümüz tüm gençlik...

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) İzmir Teşkilat Başkanı Kamber Eren Vardar, son dönemde haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki göstererek, "Bilinmelidir ki ülkemizin ve milletimizin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttüğümüz tüm gençlik faaliyetlerimize devam ediyoruz." dedi

Sabah namazında Bilal Saygılı Camisi'nde bir araya gelen grup adına basın açıklaması yapan Vardar, son süreçte, yasal mercilerin vakıflarını haklı bulmasıyla birlikte organize bir şekilde iftira ve linç kampanyası başlatıldığını belirtti.

Söz konusu operasyonların, tek gayesi ülkenin bugünü ve geleceği için çalışmak ve üretmek olan, binlerce yıllık vakıf geleneğine sadık teşkilatlarını yıpratmayı amaçladığını, ancak bunların kendilerini daha da güçlendireceğini aktaran Vardar, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz Kuran-ı Kerim ve siyer eğitimlerini, kültür, sanat, spor projelerimizi gölgelemek, gençlerimiz için çalışan gönüllü kardeşlerimizin şevkini kırmak, bu toprakların kültüründen mayalanmış gençlerin yetişmesine ket vurmak için çabalayanlar, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğrayacaktır ve yenilecekler. Bilinmelidir ki ülkemizin ve milletimizin, milli manevi değerlerine sahip çıkan bir neslin yetişmesi için, yürüttüğümüz tüm gençlik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bir yerlerden elde ettikleri yalan yanlış bilgilerle tamamen masa başında hazırlanmış asılsız ve sahte belgelerle sözde gazetecilerin, yurt dışında kaçak yaşayan etki ajanlarının, kimlerin fonladığı bilinen medya şirketlerinin bu sahte ve asılsız dosyalarla sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algılara, tüm şeffaflığımızla yaptığımız açıklamaların dahi çarpıtılmasına ve manipülasyonlara karşı vakur ve erdemli duruşumuzu koruyor, hakkımızdaki yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yapıyoruz. Tüm motivasyon ve enerjimizle gençliğimize hizmet etme yolunda durmaksızın yürüyoruz."

Kendilerine destekte bulunanlara teşekkür eden Kamber Eren Vardar, söz konusu açıklamayı 81 ilde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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Haber: TÜGVA'dan haklarında çıkan olumsuz haber ve açıklamalara tepki - Haberler
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