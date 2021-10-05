Tuğçe Ersoy kimdir? Tuğçe Ersoy kaç yaşında, nereli? Tuğçe Ersoy biyografisi!

Tuğçe Ersoy, 3 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Metin Ersoy'un kızı, aranjör ve prodüktör Emir Ersoy'un ise kız kardeşidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Peki, Tuğçe Ersoy kimdir? Tuğçe Ersoy kaç yaşında, nereli? Tuğçe Ersoy mesleği nedir? Tuğçe Ersoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TUĞÇE ERSOY KİMDİR?

Tuğçe Ersoy, 3 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Metin Ersoy'un kızı, aranjör ve prodüktör Emir Ersoy'un ise kız kardeşidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar The İmam, Plajda isimli sinema filmlerinin yanı sıra Hanımın Çiftliği, Ay Tutulması, Eşruhumun Eşzamanı, Kuş Dili, Yolun Sonu ve Anadolu Efsaneleri gibi projelerde de rol alan Tuğçe Ersoy, şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Aydan karakterine hayat vermektedir.

DİZİ VE FİLMLER

2020 – Gel Dese Aşk (Aydan) (TV Dizisi)

2019 – Yemin (TV Dizisi)

2016 – Adını Sen Koy (Jülide) (TV Dizisi)

2011-2012 – Sakarya Fırat (Zeliha) (TV Dizisi)

2011 – Ay Tutulması (Ayşe) (TV Dizisi) Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2011 – Eş Ruhumun Eş Zamanı (Sinema Filmi)

2009-2010 – Hanımın Çiftliği (Pakize) (TV Dizisi)

2008 – Plajda (Ceyda) (Sinema Filmi)

2007 – Sır Gibi (Lale) (TV Dizisi)

2007 – Son Tercih (Nalan) (TV Dizisi)

2006 – Sev Kardeşim (Umut) (TV Dizisi)

2006 – Kuş Dili (Deniz) (TV Dizisi)

2005 – The İmam (Alime) (Sinema Filmi)

2005 – Yolun Sonu (TV Dizisi)

2005 – Yolun Sonu (TV Dizisi)

2004 – Anadolu Efsaneleri: Kıyan Tepesi (Sinema Filmi) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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