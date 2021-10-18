TÜBİTAK 4007 Bilmeyen Kalmasın Projesine Prof. Dr. Tuğba KİPER

Tübitak 4007 Bilmeyen Kalmasın Projesi (BİKA) projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Yaşadığın Kenti Tanıyarak Geleceğini Planla " başlıklı atölye çalışması yapılmıştır. Etkinliğe; Aka Koleji Fen Lisesi, Aka Koleji Anadolu Lisesi ve Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi'nin 9. ve 11. sınıflarında öğrenim görmekte olan öğrenciler katılmıştır. Etkinlik kapsamında, öğrencilerin yaşadıkları kentin gelecekte nasıl olması gerektiğine dair olan yargılarının SWOT analizi tekniği çerçevesinde beyin fırtınası ile belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda farklı teknikler kullanarak öğrencilerin yaşadıkları kente yönelik farkındalık ve bilinç oluşturmak amaçlanmıştır.

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