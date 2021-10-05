TSYD Trabzon Şubesinden Ortahisar Belediye Başkanı Genç'e ziyaret - Haberler
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TSYD Trabzon Şubesinden Ortahisar Belediye Başkanı Genç'e ziyaret

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
TSYD Trabzon Şubesinden Ortahisar Belediye Başkanı Genç'e ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

TRABZON (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

Genç, ziyarette yaptığı konuşmada, Trabzon ve Trabzonspor'un iç içe olduğunu belirterek, "Spor basını bunun en önemli parçalarından bir tanesi. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak her zaman basın mensuplarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun 1. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında davet edildiği Azerbaycan'ın Şuşa kenti ziyaretindeki izlenimleri anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından da ödül verildi. Yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında ve savaştan sonra yıkık bir görüntü arz eden Şuşa'nın yeniden inşası için ülkemiz güzel işlere imza attı. Ortahisar ilçemizde Azerbaycan bayrağını dalgalandırmamız onlar için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Azerbaycan Kültür Bakanı bize 'Siz bayrağımızı dalgalandırdığınız günün hemen akabinde bu konudan haberimiz oldu. Bu bize, sizin düşünemeyeceğiniz kadar büyük bir güç, moral ve destek hissettirdi."

Genç, Ortahisar ile Şuşa'nın kardeş şehir olmaları konusunda da önümüzdeki günlerde bir adım atılabileceğini sözlerine ekledi.

Ortak tutkuları olan Trabzonspor'un, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu ifade eden Genç, "Bu yol zor ve meşakkatli. Şampiyon olabilmek için her türlü zorluğu yenmek zorundayız." diye konuştu.

Genç, ayrıca Karadeniz takımları arasındaki dostluk köprüsüne de önem verdiklerini dile getirdi.

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ise yerel yönetimlerle iş birliğinin kentin sporu için önemli olduğunu vurguladı. Kılıç, Başkan Genç'e yeni yayımlanmaya başlayan TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ni takdim etti.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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Haber: TSYD Trabzon Şubesinden Ortahisar Belediye Başkanı Genç'e ziyaret - Haberler
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