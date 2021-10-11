Trakya Üniversitesinin ürettiği dezenfektanla kamu 200 milyon liralık tasarruf etti

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Trakya Üniversitesinde (TÜ) salgının başından bu yana 4 bin tona yakın dezenfektan üretildi. Edirne'deki kamu kurumlarına ücretsiz dağıtılan dezenfektan sayesinde yaklaşık 200 milyon liralık tasarruf sağlandı.

TÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri, Edirne Valiliği tarafından sağlanan ham maddeyi, Çevre ve Enstrümantal Laboratuvarı'nda sodyum hipoklorit kullanarak, çamaşır suyundan 80 kat daha güçlü bir dezenfektan haline getiriyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ortam dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla üretilen dezenfektanlar, başta kentteki hastaneler, sınır kapıları, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere pek çok yerde kullanılıyor.

15 Mart'ta üretime başlayan ve o günden bu yana çalışmalarına devam eden öğretim üyeleri, talebe göre günde 2 tona yakın üretim yapabiliyor. Bir buçuk yıllık süreçte 4 bin tona yakın dezenfektan üretilirken bu sayede kamuya yaklaşık 200 milyon liralık tasarruf sağlandı.

Üretim aralıksız devam ediyor

TÜ Rektör Yardımcısı ve Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik tarafından sağlanan ham maddeyi yerli imkanlarla işleyerek tonlarca dezenfektan ürettiklerini söyledi.

Virüsün yayılmasını önleme konusunda bir nebze de olsa katkı vermenin sevincini yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, dezenfektan üretimine aralıksız devam edildiğini vurguladı.

Salgınla mücadelede ortam dezenfeksiyonunun önemli rol oynadığını anlatan Türkyılmaz, "Ürettiğimiz hipokloröz asit, çamaşır suyundan 80 kat daha güçlü, insana hiçbir şekilde zarar vermeyen bir asit. Bunu laboratuvarda kendi imkanlarımızla sentezledik. Edirne Valisi Ekrem Canalp, ham madde konusunda destek oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu çok destek verdi ve biz Kimya Bölümü hocaları olarak üretime başladık. Bir buçuk yıldır hiç durmadan üretime devam ediyoruz. Sadece kamuya veriyoruz. Kokusu yok, insanın üzerine geldiğinde hiçbir zararı yok." diye konuştu.

Üretimde 4 bin tonu geçtiklerini anlatan Türkyılmaz, "Bu tip dezenfektanların litresinin 40-50 lira olduğunu düşünürsek yaklaşık 200 milyon liralık bir maliyeti harcamak zorunda kalırdık, Edirne olarak." dedi.