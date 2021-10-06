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Trafolar engelleri aşarak renkleniyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Umut Gürcan - Haberler | Güncel

Trafolar engelleri aşarak renkleniyor Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 6 Ekim Celebral Palsy gününde Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği ile işbirliğine imza attı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Trafolar engelleri aşarak renkleniyor

YALOVA - Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 6 Ekim Celebral Palsy gününde Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği ile işbirliğine imza attı.

Engellilerin 'Dünyayı değiştirmek senin elinde' sloganını resmettiği etkinlikte, enerji verimliliğine dikkat çeken Sipastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, "Bugün burada dünyada yeniden filizlenme ve yeniden yeşermeyi temsil eden yeşil rengimizle toplandık. Türkiye'de her sekiz saatte bir CP hastası çocuğumuz dünyaya gelmektedir. Farkındalıkla geleceğimizi korurken, engelleri de ortadan kaldırmayı planlıyoruz" dedi.

2017 yılında hayata geçirilen "Trafolar konuşuyor" projesi kapsamında 58.trafoyu hayata kazandırdıklarını belirten UEDAŞ Yalova İşletme Müdürü Emre Şenhasırcı, "Enerji sektöründe öncü olan projemizde bugüne kadar birçok toplumsal konuyu ele almıştık . Dünyanın gündeminde olan enerji verimliliğini engellilerle birlikte resmetmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Trafolar engelleri aşarak renkleniyor

Trafolar engelleri aşarak renkleniyor

Trafolar engelleri aşarak renkleniyor

Trafolar engelleri aşarak renkleniyor
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Umut Gürcan - Son Dakika Haberleri
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