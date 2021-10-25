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Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler Trafikte tekme tokat kavga edip, hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binip gittiler Isparta'da seyir halinde olan iki otomobil kırmızı ışıkta durduktan sonra tekme tokat birbirlerine girdiler o anlar bir vatandaş tarafından...

ISPARTA (İHA) - - Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

Trafikte tekme tokat Kavga edip, hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binip gittiler

ISPARTA - Isparta'da seyir halinde olan iki otomobil kırmızı ışıkta durduktan sonra tekme tokat birbirlerine girdiler o anlar bir vatandaş tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde İstanbul yolu üzerinde bir kavşakta meydana geldi. Seyir halinde olan iki otomobil kırmızı ışıkta durduktan sonra ticari taksi içindeki müşteriyi araçtan indirip tekme tokat darp ettiler. Müşterinin "abi lütfen vurma" demesine rağmen darp eden kimliği belli olmayan şahıslar darp ettiği vatandaşı tekrardan taksiye bindirdiler. O anlar ise bir vatandaş tarafından an be an cep telefonuyla kaydedildi.

Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler

Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler
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