Trafik işaret levhasına çarpıp, takla atan aracın sürücüsü öldü

YOZGAT (DHA) - YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, trafik işaret levhasına çarpıp, takla atarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Aktaş (55), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Çekerek ilçesinden Yozgat Şehir Hastanesi yönüne giden Mehmet Aktaş'ın kullandığı 66 FL 462 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, trafik işaret levhasına çarptıktan sonra takla atarak devrildi. İhbah üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemelerin ardından Mehmet Aktaş'ın cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.