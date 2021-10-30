Trabzon'da inşaatın üçüncü katından düşen kişi hayatını kaybetti
AA / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi.
AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kemaliye Mahallesi'nde kendisine ait inşaatta çalışan 66 yaşındaki Alaattin Cinemre dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.
Ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Cinemre müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Derviş Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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