Trabzon'da biyonik kulak takılan Afgan çocuk sağlığına kavuştu - Haberler
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Trabzon'da biyonik kulak takılan Afgan çocuk sağlığına kavuştu

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Sağlık
Trabzon'da biyonik kulak takılan Afgan çocuk sağlığına kavuştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla biyonik kulak (koklear implant) takılan 2 yaşındaki Afganistanlı Ilyas Hussaini sağlığına kavuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla biyonik kulak (koklear implant) takılan 2 yaşındaki Afganistanlı Ilyas Hussaini sağlığına kavuştu.

Hastanenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hussaini'nin işitme kaybı ve konuşamama şikayetiyle hastanenin kulak burun boğaz kliniğine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki taraflı çok ileri derecede sensorinöral işitme kaybı tanısı konan hastanın, öncelikle sol kulağına başarılı bir operasyonla biyonik kulak yerleştirildiği, cihazın bir ay sonra aktifleştirilmesiyle hastanın işitme duyusuna kavuştuğu aktarılan açıklamada, hastanın iki teyzesinin de benzer operasyonları Afganistan'da gerçekleştirilemediğinden hayatlarını, işitme ve konuşma engeliyle sürdürdüğü ifade edildi.

KTÜ Farabi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünün, işitme kaybı olan hastaların tedavisinde, referans merkez konumunda olduğuna işaret edilen açıklamada, klinikte tüm odyolojik testlerin (işitme testleri) yapıldığı ve sonrasında biyonik kulak adaylarına, yurt içinden ve yurt dışından gelen hastalara bu ameliyatın başarıyla uygulanabildiği bildirildi.

Açıklamada, biyonik kulağın, işitme cihazlarından fayda görmeyen ileri veya çok ileri düzeyde işitme kayıplarının tedavisinde kullanılan, ameliyatla yerleştirilen ve işitme sinirini uyaran bir iç parça ve dış ortamdaki sesleri alıp iç parçaya ileten bir dış parça olmak üzere 2 bölümden oluştuğu aktarıldı.

Cihazın ameliyattan bir ay sonra aktifleştirilmesiyle hastanın duymaya başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşitme cihazından artık fayda göremeyecek düzeye gelmiş yetişkin hastalarda da biyonik kulak tek tedavi seçeneğidir. Biyonik kulak uygulaması, özellikle doğuştan işitme kaybı olan çocukların tedavisinde büyük öneme sahiptir. Uygun aday olduğuna karar verilen işitme kayıplı çocuklarda bu cihazla işitme sağlanabilmekte, normal konuşma ve dil gelişimi, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişim düzeyi yakalanabilmektedir. Bu sayede işitebilen çocuklar, konuşma yetisini de kazanabilmekte, normal okullarda eğitimlerine ve sosyal alanlardan geri kalmadan hayatlarına devam edebilmektedir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Abdulcemal Ümit Işık, 2014 yılından beri bu tür ameliyatları yaptıklarını, çocuğun artık duyduğunu ve ilerleyen zamanlarda da konuşacağını aktardı.

Doç. Dr. Selçuk Arslan ise hastaların biyonik kulak için uygunluğu araştırılarak operasyonların yapıldığını belirtti.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri
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