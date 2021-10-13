SİİRT (İHA) - Torunundan 67 yaşına giren babaannesine doğum günü sürprizi

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Demiremek köyünde 67 yaşına giren Heftsede Tefrun için torunu doğum günü kutlaması yaptı.

Eruh'un Demiremek köyünde yaşayan 12 yaşındaki İrem Tefrul babaannesine doğum günü sürprizi yaparak hayalini gerçekleştirdi. Bir öğrencilerinin babaannesine doğum günü sürprizi yapmak istediğini kendileriyle paylaştığını dile getiren Eruh Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Tefrul, kendilerinin de öğrencinin bu isteğini kırmayıp babaannesine köy okulunun bahçesinde doğum günü kutlaması yaparak hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Torun ve babaannesinin mutluluklarına şahit olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Tefrul, "Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar ekibi olarak bugünki yolculuğumuz Eruh Demiremek köyünedir. Bu köydeki bir miniğimizin bizden bir talebi vardı. Çocuğumuzun tek hayali ninesine bir doğum günü partisi düzenlemekti. Biz de onun bu hayalini gerçekleştirmek için yola çıktık" dedi.

Minik öğrenci İrem Tefrul, bu isteğini kırmayıp yerine getiren okul müdürü İbrahim Tefrul'a teşekkür etti.