Tokat'ta Kovid-19 tedavisi gören kadın doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi

TOKAT (AA) - Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kadın, doğum yaptıktan sonra hayatını kaybetti.

Kentte yaşayan ve hamile olan 26 yaşındaki Nafiye Epçin, Kovid-19 teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Epçin, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 17 Ekim'de Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada 19 Ekim'de sezaryenle bir erkek çocuğu olan Epçin, müdahaleye rağmen önceki gün yaşamını yitirdi.

Genç kadının cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Epçin'in ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdığı öğrenildi.

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