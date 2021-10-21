Tokat'ta araç çarpması sonucu yaralanan ayı yavrusu tedavi için Sinop'a gönderildi - Haberler
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Tokat'ta araç çarpması sonucu yaralanan ayı yavrusu tedavi için Sinop'a gönderildi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta araç çarpması sonucu yaralanan ayı yavrusu tedavi için Sinop'a gönderildi

Tokat'ta aracın çarptığı ayı yavrusunun tedavisi Sinop'ta devam edecek.

SİNOP (AA) - Tokat'ta aracın çarptığı ayı yavrusunun tedavisi Sinop'ta devam edecek.

Tokat- Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında 17 Ekim Pazar günü aracın çarpması sonucu yaralanan ayı yavrusunun kentte bir veterinerdeki ilk tedavi süreci tamamlandı. Sinop Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilen ayı yavrusunun buradaki tedavi sürecinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Aracın çarpması sonucu yaralanan ayı yavrusu Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu iğneyle uyuşturulduktan sonra Tokat Belediyesinin hayvan barınağına götürülmüş ve tedavi sürecine başlanmıştı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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