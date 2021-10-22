Tokat'ta 3 gündür çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde 3 gündür binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Tarihi Karga Pınarı'nın çatısında mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirdi. 3 gündür çatıda olduğu ve aç kaldığı belirlenen kediye ekipler süt verdi.

İtfaiye eri Cihat Özoğlu, "Kedi çok acıkmış ve susamıştı. Bizi görünce itfaiyenin merdiveninde boynumuza atladı." ifadesini kullandı.