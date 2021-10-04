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Tokat'a yeni fuar alanı yapılacak

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'a yeni fuar alanı yapılacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kente yeni fuar alanı kazandıracaklarını bildirdi.

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kente yeni fuar alanı kazandıracaklarını bildirdi.

Eroğlu, geçen hafta 9. tarım fuarının düzenlendiğini belirterek, fuarı 100 binden fazla insanın ziyaret ettiğine işaret etti.

Fuarın verimli geçtiğini söyleyen Eroğlu, "Tarımsal anlamda çiftçilerimize, üreticilerimize hitap eden ürünlerin yanı sıra, Tokat'taki tarımın hangi aşamada olduğunu gösteren stantlar yer aldı. Kayseri Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü standı, kadınlarımızın kurmuş olduğu kadın kooperatiflerimiz, tarımsal aletleri üreten, pazarlayan firmalarımız, traktör firmalarımız, Tokat'ın yöresel ürünlerini üreten firmalarımız, endüstriyel üretim yapan firmalarımız, tarım fuarımızda yer aldı." dedi.

Fuar alanının Tokat için elzem haline geldiğini ifade eden Eroğlu, "Belediyemizde bu konuyla ilgili bir çalışmamız var ve ekim ayı Belediye Meclis toplantımızda bu konuyla ilgili karar alacağız. On bin metrekare açık alan, 10 bin metrekare kapalı alan ve 20 bin metrekarelik otopark alanıyla toplamda 40 bin metrekarelik bir fuar alanını Tokat'ımıza kazandıracağız." diye konuştu.

Tokat'a yeni fuar alanı yapılacak

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tokat'a yeni fuar alanı yapılacak - Haberler
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